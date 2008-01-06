На шахті в Донецьку триває ліквідація пожежі

На шахті ім. Калініна в Донецьку триває ліквідація пожежі. Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, о 9:25 було виявлено вогнище пожежі за бетонним кріпленням на конвеєрному ходку горизонту 740 метрів.

Упродовж дня відділення рятувальників виконували роботи з локалізації та ліквідації вогнища спалаху за допомогою пожежних списів і спеціальної рідини. Одночасно на цю шахту доставляється спецобладнання «Кобра» для продовження боротьби з пожежею.

У штабі зазначили, що ліквідації аварійної ситуації перешкоджає складний доступ до вогнища пожежі. Аварійні роботи на шахті тривають.

Як повідомляв УНІАН, пожежа виникла в неділю о 7:33 в конвеєрному ходку пласта Н7 на горизонті 740 метрів.