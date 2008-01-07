Житомирщина планує на підготовку до Євро-2012 понад 200 заходів

Житомирська область в проекті регіональної програми підготовки та проведення в Україні фінальних змагань чемпіонату Європи- 2012 року з футболу передбачає реалізацію понад 200 заходів на загальну суму 7,3 млрд. гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, на цьому наголосив заступник голови ОДА Ігор ОРЛОВ на засіданні робочої групи з підготовки та проведення в Україні фіналу Євро-2012.

«Перед нами поставлено важливе завдання – мобілізувати спільні зусилля держави, органів влади на місцях, громади, приватного капіталу для того, щоб належним чином на території області підготувати спортивну, сервісну, транспортну та туристичну базу до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу», - повідомив І.ОРЛОВ.

Він закликав членів робочої групи оперативно визначитися з конкретними заходами програми.

За його словами, держава фінансуватиме лише стратегічні проекти. «Розвиток сфери обслуговування, послуг, розваг, удосконалення туристичної та спортивної інфраструктури лягає винятково на плечі місцевих органів влади – за рахунок коштів місцевих бюджетів, залучення інвестицій, інших джерел», - підкреслив І. ОРЛОВ.

Він повідомив, що в проекті регіональної програми в області передбачено реконструкцію автомагістралі Київ-Чоп, реконструкцію мостів, удосконалення інфраструктури залізничних станцій, впорядкування вуличного освітлення міст, побудова нових спортивних майданчиків, готелів та закладів громадського харчування, реконструкцію плавального басейну, будівництво льодового палацу. За його словами, також заплановано модернізацію реанімаційних відділень лікарень районів області, розташованих поблизу автотраси Київ-Чоп.

За попередніми розрахунками фахівців, на реалізацію заходів житомирської регіональної програми з Державного бюджету потрібно 5 млрд. грн., із них 4,7 млрд. грн. – на розбудову транспортно-дорожнього комплексу. Зокрема, на реконструкцію та ремонт автомобільних доріг - 4,6 млрд. грн., на розбудову інфраструктурних об’єктів залізниці – 13,5 млн. грн.