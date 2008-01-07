Тимошенко привітала Саакашвілі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела телефонну розмову з Михайлом СААКАШВІЛІ та привітала його з проведенням вільних, демократичних і справедливих виборів Президента Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що влада Грузії ще раз довела, що довіра людей, виявлена в умовах чесної політичної конкуренції, може стати надійним фундаментом стабільності та зміцнення основ державності.

«Ми в Україні добре знаємо, як важливо для всіх відповідальних політиків поважати демократичний вибір свого народу», - наголосила український прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що перемога М.СААКАШВІЛІ на президентських виборах надасть нового імпульсу для проведення подальших економічних і соціальних реформ, забезпечить зміцнення верховенства права та модернізації усієї країни, що базуються на європейських принципах та цінностях.

Також прем’єр-міністр України запевнила, що Грузія і в подальшому може розраховувати на всебічну підтримку з боку України.

Президент Грузії М.СААКАШВІЛІ у свою чергу подякував за щирі та теплі слова та запросив главу українського уряду Ю.ТИМОШЕНКО в Тбілісі на церемонію інаугурації, яка відбудеться 20 січня цього року.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня в Грузії відбулися дострокові вибори президента.

За станом на 13.00 7 січня ЦВК Грузії підрахувала результати голосування на 2 тис. 420 дільницях з 3 тис. 512.

На виборах, як і раніше, лідирує М.СААКАШВІЛІ – у нього 51,19 відсотка голосів виборців.

У його основного конкурента – кандидата від Об`єднаної опозиції Левана ГАЧЕЧИЛАДЗЕ – 25,53%.