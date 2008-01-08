Сімейної медицини за рік побільшало удвічі

У 2007 році в Житомирській області було відкрито 17 закладів та 45 структурних підрозділів сімейної медицини - удвічі більше, ніж позаторік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

За даними начальника Управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Олександра ТОЛСТАНОВА, у 2007 році в області відкрито 17 закладів та 45 структурних підрозділів сімейної медицини , а всього в області функціонує 214 закладів сімейної медицини, в яких працює 404 лікаря.

О.ТОЛСТАНОВ відзначив, що питома вага населення, яке обслуговується сімейними лікарями, складає 60%, дітей – 40%. Пріоритетним напрямком залишається профілактика, основою якої стало навчання в Школах здоров’я.

О.ТОЛСТАНОВ сказав, що торік в області створено також медико-генетичну консультацію з цитогенетичною лабораторією на базі Житомирського обласного центру охорони здоров’я матері та дитини.