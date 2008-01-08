У п`яних батьків під час пожежі загинула дворічна дівчинка

У Миколаєві через недбалість батьків під час пожежі загинула дворічна дівчинка.

Як повідомили УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС в Миколаївській області, 5 січня на «01» від жителів гуртожитку, що в Корабельному районі міста Миколаєва, надійшло повідомлення про пожежу в одній з кімнат. Тривожна звістка прийшла від сусідів по поверху, що помітили дим з кімнати. Стало відомо, що в палаючій кімнаті може знаходитися 2-річна дитина. Вогонь на той момент вирував по всій кімнаті. У апаратах на стислому повітрі бійці МНС проникли в кімнату, що горіла, де виявили тільце 2-річної Наташі. Дитина була вже мертва. Нікого більше в квартирі не було.

Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що дим за лічені хвилини заповнив не тільки цю квартиру, сходову клітку, а й весь під`їзд 5-поверхового будинку. Всі мешканці цього під`їзду стали заручниками димового полону. Бійці МНС перевірили кожне приміщення задимленої території. Вісьмох мешканців гуртожитку встигли вивести сходами, двоє - на верхньому поверсі - виявилися відрізаними від виходу і лише за допомогою автосходів їх змогли спустити з 10-метрової висоти.

За деякий час біля пожарища з`явилися батьки. Звістка про загибель дитини не викликала ніяких емоцій у п’яної пари. Як виявилось, вони вже були позбавлені батьківських прав. У цього подружжя це вже третя дитина. Старший виховується у родичів, середній – в інтернаті. Доля молодшої днями також мала вирішится – дитину забирали до будинку маляти.

Зараз встановлюється причина виникнення пожежі.