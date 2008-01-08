Троє людей загинули у ДЕУ-Ланосі під Києвом
09:40, 08 січня 2008Суспільство
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Всього за добу зареєстровано 95 ДТП
7 січня о 23.55 на автошляху між селами Лютіж та Козаровичі Вишгородського району Київської області легковий автомобіль “ДЕУ Ланос” зіткнувся з деревом, внаслідок чого троє осіб загинуло і одну особу у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до районної лікарні.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, за фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київський області.
Всього за добу на території України зареєстровано 95 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 8 осіб та 142 - травмовано.
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