Троє людей загинули у ДЕУ-Ланосі під Києвом

7 січня о 23.55 на автошляху між селами Лютіж та Козаровичі Вишгородського району Київської області легковий автомобіль “ДЕУ Ланос” зіткнувся з деревом, внаслідок чого троє осіб загинуло і одну особу у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до районної лікарні.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, за фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київський області.

Всього за добу на території України зареєстровано 95 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 8 осіб та 142 - травмовано.