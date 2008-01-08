Вступ України до СОТ може бути розглянутий рівно за місяць
12:04, 08 січня 2008Суспільство
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Остання вимога "в стадії врегулювання"
Засідання Генеральної ради Світової організації торгівлі пройде в Женеві 7-8 лютого.
Про це УНІАН повідомили в центральному офісі СОТ.
Нагадаємо, що в разі ухвалення звіту Робочої групи щодо вступу України до СОТ до 7 лютого, питання вступу України до СОТ може бути розглянуте на цьому засіданні.
Довідка УНІАН. Європейський союз висунув останню вимогу щодо вступу України до СОТ. Для того, щоб стати 152-м членом цієї світової організації, Києву необхідно виконати вимогу Брюсселя стосовно перегляду механізму регулювання експортного мита. На сьогодні питання перебуває в стадії врегулювання.
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