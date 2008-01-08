Ізраїль хоче забрати в України ”туристичну перлину”

Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Ехуда ОЛЬМЕРТА докладає зусиль для перенесення могили уманського праведника Нахмана до Єрусалима, повідомляє «Німецька хвиля».

У разі досягнення компромісу ізраїльтяни готові запропонувати українській стороні високу фінансову компенсацію.

Наприкінці грудня делегація МЗС Ізраїлю на чолі із заступником гендиректора відомства Пінхасом АВІВІ відвідала Умань та Київ. Українська сторона повідомила, що поховання хасидського праведника буде визнано часткою національно-культурної спадщини. Водночас канцелярія Е.ОЛЬМЕРТА має своє бачення. Радник прем’єра Аві ВІДЕРМАН днями звернувся до духовних лідерів брацлавської громади. У брацлавському русі у питанні перенесення могили Нахмана з Умані точаться суперечки, утім, більшість хасидів виступають проти цієї ініціативи.

Як зазначає оглядачка з питань релігії Сіван РАХАВ-МЕЇР, „українці не мають бажання втрачати таку важливу туристичну „перлину”. Тому в Ізраїлі усвідомлюють те, що доведеться виплатити компенсацію”.

У канцелярії Е.ОЛЬМЕРТА сподіваються залучити до цієї ініціативи філантропів. Якщо ж таких не знайдеться, компенсації Україні можуть бути виплачені коштом держбюджету, відзначає «Німецька хвиля».