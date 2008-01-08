На свята в Києві зросла кількість побутових убивств

У новорічні і різдвяні свята в Києві зросла кількість убивств на побутовому грунті.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС у м. Києві.

Згідно з повідомленням, у новорічні і Різдвяні свята в Києві міліцією зареєстровано в кілька разів менше крадіжок і пограбувань, ніж у звичайні дні, утім поряд з цим у кілька разів збільшилося число вбивств на побутовому грунті: 3 вбивства і 6 фактів спричинення тілесних ушкоджень, скоєних, як правило, в стані алкогольного сп`яніння.

За інформацією ЦГЗ, за минулий тиждень в столиці протягом доби скоєно 15 пограбувань і близько 50 крадіжок, тоді як в інші дні міліція фіксує десятки такого роду злочинів.

Також у міліційному главку зазначили дворазове зниження з початку місяця кількості ДТП на столичних автомагістралях.