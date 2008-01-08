Як стати громадянином ЄС за 70 тисяч євро?

Поліція Латвії розкрила злочинну групу, що складалася з державних чиновників і торгувала латвійськими паспортами. Як пише Лента.ру з посиланням на Telegraf.by, за підозрою у виготовленні й продажу паспортів громадян ЄС затримано 19 співробітників Управління громадянства та імміграції країни.

Основними покупцями нелегальних паспортів були білоруси, а також росіяни й українці. За словами представників латвійської поліції безпеки, документи не були пересічною підробкою – їх власників вносили до всіх реєстрів та електронних систем країни, і таким чином вони ставали повноправними громадянами ЄС.

У поліції наголосили, що всі особи, які незаконно придбали латвійські паспорти, вже встановлені, проте заради слідства їх імена поки що не розголошуються. Загалом за час діяльності злочинної групи в 2004-2005 роках нелегально було видано більше 100 паспортів, при цьому ціна за кожний з них коливалася від 70 до 100 тисяч євро.