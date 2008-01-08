Західні українці рвуться на контрактну службу до війська

Кількість бажаючих служити у збройних силах за контрактом на Заході України перевищила будь-які очікування. Військові пояснюють таку активність набором у миротворчі батальйони, який проводить Західне оперативне командування.

На чверть Західне оперативне командування перевищило показник планового набору на контрактну службу. Найбільша кількість бажаючих зголосилися у Хмельницькій, Вінницькій та Львівській областях. Як пояснив в інтерв’ю „Німецькій хвилі” керівник прес-центру ЗОК полковник Олександр Поронюк, саме з військових західного оперативного командування зазвичай формують миротворчі батальйони, в яких військовим непогано платять: „На Західній Україні є багато депресивних районів, немає великих виробництв, зате стоять військові частини, де може бути стабільний дохід, це один з моментів, який спонукає людей на службу”, зауважив Поронюк. Нерідко контракти укладають і жінки, зазвичай дружини військових. Водночас, полковник переконаний, що на державному рівні недостатньо пропагують військову службу за контрактом. Більше того, немає повної інформації про військові частини, яким потрібні контрактники.