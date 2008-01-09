На Хрещатику побудують хмарочос

У центрі Києва, на Хрещатику, побудують 40-поверховий офісно-готельний комплекс з підземним паркінгом, пише газета “Факти”. Проект будівлі вже затверджено міською радою. Попри виявлені в ньому недоліки, наголошує газета.

Проект хмарочоса не здивує архітектурною красою, кажуть експерти. Над головною вулицею країни височітиме звичайна сучасна багатоповерхівка. Цікаво також, що на сьогодні в Україні затверджені стандарти будівництва будинків до 30 поверхів. Для евакуації людей з вищих споруд немає спецтехніки: навіть у столиці немає спеціальних пожежних машин, здатних евакуювати людей з верхніх поверхів хмарочосів.

ICTV