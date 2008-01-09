У Бразилії поліція знайшла викрадені картини Пікассо і Портінарі
10:18, 09 січня 2008Суспільство
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Заарештовано двох підозрюваних
У Бразилії поліція виявила викрадені картини Пабло Пікассо і Кандідо Портінарі.
Як повідомляє радіо «Свобода», заарештовано двох підозрюваних у пограбуванні.
20 грудня з музею в Сан-Паулу були викрадені "Портрет Сюзанни Блок" Пікассо і "Збиральник кави" бразильського художника Портінарі. Їхню вартість експерти оцінили в 55 мільйонів доларів.
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