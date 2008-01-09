У Бразилії поліція знайшла викрадені картини Пікассо і Портінарі

У Бразилії поліція виявила викрадені картини Пабло Пікассо і Кандідо Портінарі.

Як повідомляє радіо «Свобода», заарештовано двох підозрюваних у пограбуванні.

20 грудня з музею в Сан-Паулу були викрадені "Портрет Сюзанни Блок" Пікассо і "Збиральник кави" бразильського художника Портінарі. Їхню вартість експерти оцінили в 55 мільйонів доларів.