У Бразилії поліція знайшла викрадені картини Пікассо і Портінарі

10:18, 09 січня 2008
Суспільство
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Заарештовано двох підозрюваних

У Бразилії поліція виявила викрадені картини Пабло Пікассо і Кандідо Портінарі.

Як повідомляє радіо «Свобода», заарештовано двох підозрюваних у пограбуванні.

20 грудня з музею в Сан-Паулу були викрадені "Портрет Сюзанни Блок" Пікассо і "Збиральник кави" бразильського художника Портінарі. Їхню вартість експерти оцінили в 55 мільйонів доларів.

 

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