”Нива” з трьома пасажирами провалилася під кригу на Світязі

11:57, 09 січня 2008
Суспільство
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Одна людина загинула

 На Волині троє молодиків, намагаючись переїхати автомобілем “Нива” замерзле озеро Світязь, провалилися під кригу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Волинській області, один з чоловіків загинув. Автомобіль затонув.

Постраждалих госпіталізовано до Шацької центральної районної лікарні з діагнозом «загальне переохолодження».

 

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