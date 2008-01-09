”Нива” з трьома пасажирами провалилася під кригу на Світязі
11:57, 09 січня 2008Суспільство
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Одна людина загинула
На Волині троє молодиків, намагаючись переїхати автомобілем “Нива” замерзле озеро Світязь, провалилися під кригу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Волинській області, один з чоловіків загинув. Автомобіль затонув.
Постраждалих госпіталізовано до Шацької центральної районної лікарні з діагнозом «загальне переохолодження».
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