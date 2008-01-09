”Нива” з трьома пасажирами провалилася під кригу на Світязі

Одна людина загинула

На Волині троє молодиків, намагаючись переїхати автомобілем “Нива” замерзле озеро Світязь, провалилися під кригу. Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Волинській області, один з чоловіків загинув. Автомобіль затонув. Постраждалих госпіталізовано до Шацької центральної районної лікарні з діагнозом «загальне переохолодження».

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