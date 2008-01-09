Завтра на сході України буде 23° морозу

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцетрі, на дорогах подекуди ожеледиця; у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 18-23°, вдень 7-12° морозу; на решті території вночі 5-10°, у більшості центральних, південних областей, на Сумщині та у степовій частині Криму 12-17° морозу, вдень 2-7° морозу, на крайньому заході місцями 1-3° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

11-12 січня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура у східних та Запорізькій областях вночі 12-17°, місцями 19-22° морозу, вдень 5-10° морозу; на решті території вночі 4-9° морозу, на Прикарпатті, а 11 січня і у центральних областях та степовій частині Криму місцями 10-13° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у західних, а 12 січня і у південних областях 1-6° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень 1-4° тепла.

13-14 січня - без істотних опадів, лише 13 січня у західних та північних областях, а 14 січня на півночі Лівобережжя невеликий сніг. Температура вночі 2-8° морозу, на узбережжі морів місцями 0° (13 січня на Лівобережжі 9-15° морозу, 14 січня у східних областях 7-12° морозу); вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті, в Криму та південних (крім Запорізької) областях 0-6° тепла, у східній частині 1-6° морозу.

У Києві та області у четвер очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 6-8°, вдень 2-4° морозу; по області вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу.

11-12 січня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

13-14 січня - без істотних опадів, лише вдень 13 січня невеликий сніг. Температура вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.