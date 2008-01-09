Ющенко призначив заступника Богатирьовій
18:34, 09 січня 2008Суспільство
807 0
Борис Зайчук з 1996 р. очолював Пенсійний фонд
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Бориса ЗАЙЧУКА заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, відповідний указ було підписано сьогодні, 9 січня.
Довідка УНІАН. Б.ЗАЙЧУК з січня 1996 року очолював Пенсійний фонд України.
Розпорядженням Кабінету міністрів України від 29 грудня 2007 року на посаду голови правління Пенсійного фонду було призначено Олексія ЗАРУДНОГО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter