Ющенко призначив заступника Богатирьовій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Бориса ЗАЙЧУКА заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, відповідний указ було підписано сьогодні, 9 січня.

Довідка УНІАН. Б.ЗАЙЧУК з січня 1996 року очолював Пенсійний фонд України.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 29 грудня 2007 року на посаду голови правління Пенсійного фонду було призначено Олексія ЗАРУДНОГО.