Тимошенко: ”У відділенні Ощадбанку вас зустріне адміністратор”

Уряд має намір підкріпити виплату компенсацій за знецінені заощадження Ощадбанку СРСР комплексом антиінфляційних заходів.

Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні у ефірі телеканала ICTV.

“Наше завдання – організувати виплати так, щоб не спровокувати прискорення інфляції, щоб гроші, які повертаються людям, не знецінилися вже дорогою в магазин. Відповідальна влада виплату компенсацій має підкріпити комплексом антиінфляційних заходів”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Саме тому, пояснила прем’єр-міністр, уряд запропонує вкладникам додатково до тисячі гривень живими грошима можливість використати залишок вкладів на погашення заборгованості та поточну оплату житлово-комунальних послуг, на розрахунки за навчання дітей та придбання товарів тривалого вжитку: телевізорів, холодильників, іншої побутової техніки. За її словами, уряд за місяць розробить відповідний механізм, за допомогою якого це можна буде зробити.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що вкладникам для реєстрації необхідно пред’явити в Ощадбанк ощадкнижку, паспорт з ксерокопією та ідентифікаційний номер. “У відділенні банку вас зустріне адміністратор, який допоможе оформити всі необхідні документи. Вже через три дні після реєстрації гроші буде зараховано на ваш рахунок”, - наголосила прем’єр.

За її словами, якщо вклад не перевищує однієї тисячі гривень, то буде нарахована повністю вся сума. “Коли ж вклад є більшим за тисячу гривень, ви отримаєте першу виплату в розмірі однієї тисячі гривень. Справа вашого вибору, як краще розпорядитися цими грошима – або забрати їх готівкою, або зберігати на рахунку в Ощадбанку під 13,5 відсотків річних”, - підкреслила глава уряду.

Вона також закликала всіх громадян, особливо літніх людей, не хвилюватися та не стояти в великих чергах. “Перереєстрація вкладів та видача заощаджень необмежені в часі. Дай Боже вам здоров’я, і кожний гарантовано отримає те, що передбачено бюджетом”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.