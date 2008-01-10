У Полтаві через морози зупиняються ліфти у житлових будинках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з посиланням на керівника КП «Ремліфт» Валерія КОЛЕСНИКА повідомила прес-служба міськвиконкому Полтави.

За даними підприємства, за ніч у місті зупинилося 30 ліфтів. Як пояснив В.КОЛЕСНИК, річ у тім, що вже при мінус 10 масло у редукторі лебідки густішає і рух фактично неможливий.

«Особливо це відчувають ті мешканці, які користуються ліфтами рано-вранці. Звичайно, тоді в такі будинки відразу ж виїжджає аварійна бригада, і запускають механізм знову. Марку масла міняти не можна - тоді ліфт дуже швидко виходить з ладу», - сказав В.КОЛЕСНИК.

Крім того, що ліфти зупиняються від морозів, вони ще страждають і від рук вандалів - з початку нового року від їхніх рук постраждало 15 ліфтів, додав він.