Європейський суд взяв до розгляду звернення потерпілих у Скнилівській трагедії

Європейський суд із прав людини взяв до розгляду звернення 90 потерпілих у Скнилівській авіакатастрофі на Львівщині

Розгляд справ має відбутись у січні, повідомив Радіо Свободаголова громадської організації «Скнилівська трагедія» Стефан Козак.

Потерпілі звернулися до Європейського суду з прав людини з вимогою, щоб держава Україна офіційно вибачилась перед ними, а також щоб виплатила матеріальну компенсацію.

«Вимога до держави України, що вона дискримінувала своїх громадян у порівнянні з громадянами Росії та Ізраїлю, яким за авіакатастрофу над Чорним морем, коли ракетою збили пасажирський літак, виплатила по 200 тисяч доларів», – зазначив Стефан Козак.

27 липня 2002 року на військовому летовищі Скнилів у Львові внаслідок падіння літака СУ-27 загинули 77 осіб, в тому числі 28 дітей. Ще 500 осіб визнані судом потерпілими.

Нині покарання у в’язниці відбуває лише пілот Володимир Топонар.