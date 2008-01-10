Голова МНС відвідає ЧАЕС

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА сьогодні перебуватиме на ЧАЕС і у зоні відчуження та обов’язкового відселення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, під час першої робочої поїздки В.ШАНДРА планує ознайомитися зі станом підготовки до виконання робіт щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, виконання плану перетворення об’єкту "Укриття" в екологічно безпечну систему і завершення робіт на пусковому комплексі заводу зі збирання, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів "Вектор".