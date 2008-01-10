Земля в передмісті Києва за рік подорожчала на 67%

У 2007 році вартість земельних ділянок у передмісті Києва під котеджне будівництво зросла на 67% (на 2 364 дол.) - до 5 тис. 864 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за період з 1 січня по 31 грудня 2007 року зростання вартості земельних ділянок становило: у Києво-Святошинському - 70,02% (на 3 885 дол.), до 9 434 дол./сотка; Обухівському районі - 60,09% (на 2 781 дол.), до 7 408 дол./сотка; Бориспільському - 49,85% (на 1 953 дол.), до 5 871 дол./сотка; Вишгородському - 95,43% (на 2 557 дол.), до 5 236 дол./сотка; Броварському - 111,68% (на 2 508 дол.), до 4 754 дол./сотка; Васильківському - 69,43% (на 1 781 дол.), до 4 346 дол./сотка; Бородянському - 45,31% (на 740 дол.), до 2 374 дол./сотка; Макарівському - 46,71% (на 723 дол.), до 2 271 дол./сотка; Кагарлицькому - 24,04% (на 273 дол.), до 1 409 дол./сотка; Фастівському - 16,82% (на 154 дол.), до 1 067 дол./сотка і Баришевському районі - 44,44% (на 312 дол.), до 1 013 дол./сотка.