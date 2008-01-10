На старий Новий рік у Києві йтиме сніг

11 січня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 17-22°, вдень 6-11° морозу; на решті території вночі 4-9°, у прикарпатських, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та більшості районів Криму 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу, на крайньому заході країни та півдні Одещини до 3° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 1-6° морозу, вдень 2-5° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 12-13 січня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 12-17°, 12 січня місцями до 20° морозу, вдень 5-10° морозу; на решті території вночі 4-9° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті 8-13° морозу, на Південному узбережжі Криму 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму, на півдні Одещини та місцями у західних областях 2-7° тепла.

14-15 січня без істотних опадів, лише 14 січня вночі у північних, а вдень у східних областях місцями невеликий сніг. Температура у східній частині вночі 10-15° морозу, вдень 0-6° морозу; на решті території вночі 3-9° морозу, на узбережжі морів близько 0°, вдень від 3° морозу до 3° тепла, на крайньому заході та півдні країни до 5-7° тепла.

У м. Києві та області 11 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці у Києві та місцями по області туман; на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу; по області вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

12-13 січня утримається хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

14-15 січня без істотних опадів, лише вночі 14 січня місцями пройде невеликий сніг. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.