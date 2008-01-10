Луценко поміняв керівництво українського бюро Інтерполу

13:18, 10 січня 2008
Суспільство
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Неволю представили особовому складу МВС

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підписав наказ про призначення на посаду керівника робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Василя НЕВОЛЮ.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Раніше В.НЕВОЛЯ обіймав посаду першого заступника керівника НЦБ. До нього керівником українського бюро Інтерполу був Ростислав ВЕРГЕЛЕС.

8 січня новий керівник НЦБ був офіційно представлений особовому складу МВС.

 

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