Луценко поміняв керівництво українського бюро Інтерполу

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підписав наказ про призначення на посаду керівника робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Василя НЕВОЛЮ.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Раніше В.НЕВОЛЯ обіймав посаду першого заступника керівника НЦБ. До нього керівником українського бюро Інтерполу був Ростислав ВЕРГЕЛЕС.

8 січня новий керівник НЦБ був офіційно представлений особовому складу МВС.