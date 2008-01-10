У Києві автомобіль збив на трамвайній зупинці трьох людей (фоторепортаж)

Вчора у Києві поблизу Ленінградської площі автомобіль "Мазда-3" збив на трамвайній зупинці трьох чоловік, один з яких (1980 р.н.) від удару впав під колеса другого вагона трамваю 22 маршруту і загинув.

Як повідомили УНІАН в управлінні столичної даржавтоінспекції, пригода трапилася 9 січня о 15.05.

За попередніми даними, жінка-водій "Мазди" порушила правила маневрування і зіткнулася з автомобілем ВАЗ-21101, який рухався в попутному напрямку. В результаті цього водій "Мазди" не зміг впоратися з керуванням, і автомобіль виїхв на зупинку міського транспорту.

Внаслідок ДТП двоє осіб (жінка 1973 р.н. та молодий чоловік 1987 р.н.) отримали важкі травми і були госпіталізовані.

Фото Магнолії ТВ