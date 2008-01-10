Зловмисники роззброїли і пограбували майора міліції
14:39, 10 січня 2008Суспільство
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Злочин стався о другій годині ночі
У Львові троє невідомих чоловіків скоїли напад на 35-річного начальника відділу одного з райвідділів внутрішніх справ міста Львова.
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, злочин стався о другій годині ночі 8 січня на вулиці Пасічній у Львові. Зловмисники, застосовуючи силу, заволоділи пістолетом для відстрілу гумовими кулями, особистими документами, грошима та трьома мобільними телефонами працівника міліції. Роззброївши та пограбувавши свою жертву нападники зникли у невідомому напрямку.
За даним фактом порушено кримінальну справу.
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