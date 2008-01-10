Новий шеф Івано-Франківської міліції: колектив здоровий, але працюватимуть не всі

Заступник міністра внутрішніх справ України Михайло КЛЮЄВ представив особовому складу нового керівника УМВС України в Івано-Франківській області.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю МВС України, згідно з наказом міністра від 9 січня на цю посаду призначено генерал-майора міліції Василя КУЗНЄЦОВА, який з лютого 2005 і до січня 2007 року керував цим територіальним управлінням.

Під час офіційного представлення М.КЛЮЄВ від імені міністра подякував полковнику міліції Іванові СТРУКУ за службу й повідомив, що його досвід і професійні якості будуть затребувані на новій посаді. У свою чергу новий начальник УМВС запевнив: “Я знаю цей колектив, він в основному здоровий, а тому різких кадрових змін не буде. Щоправда, працюватимуть тільки ті, хто не має за собою негативного «шлейфу» і не заплямував себе в очах громадськості”.