Томенко каже, що тисяча гривень - це лише початок

Заступник голови фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО запевняє, що виплата компенсацій вкладникам «Ощадбанку» не призведе до стрибка інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Тернополі.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що «професійності ПИНЗЕНИКА (міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК - УНІАН) та СТЕЛЬМАХА (голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ - УНІАН) достатньо для цього».

«Все залежить не від кількості соціальних проектів, а від діяльності уряду та синхронізації його роботи з Нацбанком. Ось уряд ЯНУКОВИЧА нічого не повертав, а інфляція становить 16,6%», - вказав М.ТОМЕНКО. Він запевнив, що уряд робитиме все для того, щоб соціальні проекти не були «з’їдені» інфляційними процесами. «Ми розуміємо, що нікому не потрібна така підтримка людей, коли інфляція буде, скажімо, 17%», - підсумував депутат.

Він також заявив, що коефіцієнт повернення заощаджень, який зараз становить 1,05, буде переглянутий.

«Наразі ми виходили з можливостей держави. Говорять, що повертаємо замало. Але нам потрібно було знайти баланс, щоб і економіку підтримати, і віддати борги. Це лише перший крок, ніхто не закриває тему», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що логічніше було б дочекатися, доки «Ощадбанк» створив би реєстр, на що пішло б один-два роки, а вже потім почати видавати гроші. «Ми ж пішли більш людським шляхом. І треба мати толерантність перед тим, як зараз нас критикувати або говорити, що сума компенсацій замала. Ніхто ж не обурювався, коли видавали тільки по 50 грн., а ми видаємо по 1 тис грн. І це лише початок. Ще будемо редагувати цю програму в частині сум і механізмів компенсацій», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також додав, що незалежно від того, коли буде переглянуто коефіцієнт повернення заощаджень, не першому етапі усі вкладники «Ощадбанку» отримають по 1 тис грн. «Наразі мусимо стартувати в такий спосіб, щоб вистачило грошей в бюджеті», - пояснив він.