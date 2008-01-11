Дубина розказав Президенту, що діється у ”Нафтогазі”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поставив перед головою Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ вимогу привести у 2008 році роботу «Нафтогазу України» до стабільних фінансових показників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ЮЩЕНКА з О.ДУБИНОЮ.

«Необхідно знайти концепцію 2008 року, щоб фінансово компанія була самодостатня, щоб ті ризики, які були накопичені в минулому, було знято», - сказав Президент України.

Глава держави підкреслив, що після внесення змін до державного бюджету на 2008 рік питання «фінансового банкрутства, фінансового переслідування» НАКу мають бути зняті.

Окремо має бути сформована програма розвитку компанії, яка, серед іншого, повинна передбачати утримання державою контролю над газотранспортною мережею, сказав В.ЮЩЕНКО.

Зі свого боку, голова НАКу О.ДУБИНА доповів главі держави про початок роботи комісії з питань перевірки фінансово-господарської діяльності «Нафтогазу України», що була утворена відповідно до указу Президента від 9 січня.

Сьогодні, 11 січня, комісія, очолювана першим віце-прем’єр-міністром Олександром ТУРЧИНОВИМ, провела перше організаційне засідання. О.ДУБИНА повідомив, що перед комісією поставлено завдання у найкоротші терміни представити на розгляд Президента та прем’єр-міністра результати своєї роботи. Він також підтвердив готовність «Нафтогазу України» надати всі необхідні документи для перевірки, аби вона була ефективнішою і не затягувалася у часі.

Голова «Нафтогазу України» відзначив стан справ у компанії як вкрай незадовільний і передав Президенту дані щодо основних показників роботи компанії. Він також вказав на посилене податкове навантаження на компанію.