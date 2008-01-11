Суд у Вінниці звільнив з-під варти російського опозиціонера

Апеляційний суд Вінницької області звільнив громадянина Російської Федерації, члена забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії (НБП) Михайла ГАНГАНА з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, суд звільнив М.ГАНГАНА на підставі рішення про надання йому статусу біженця.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2007 р. працівники УБОЗ Управління МВС у Вінницькій області затримали російського опозиціонера М.ГАНГАНА, який був оголошений РФ у міжнародний розшук через канали Інтерполу. 2 січня 2008 р. Замостянський райсуд Вінниці дав згоду на тимчасовий арешт М.ГАНГАНА строком на 40 діб.

Українські правозахисники і провідні опозиційні політики Росії закликали українську владу відмовити Росії у екстрадиції М.ГАНГАНА і надати йому статус біженця.

10 грудня М.ГАНГАН звернувся до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців із заявою про надання йому статусу біженця в Україні.

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА пообіцяв, що українські компетентні органи ретельно вивчать комплекс питань, що виникли у зв’язку з перебуванням М.ГАНГАНА в Україні і його зверненням в Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.