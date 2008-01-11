Ощадбанк у Сумах ввів талонну систему і оголосив вихідні дні робочими

Для полегшення роботи із вкладниками Сумське обласне управління «Ощадбанку» ввело талонну систему відвідування своїх філій і зробило наступні вихідні робочими для своїх співробітників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сумах повідомила в.о. начальника Сумського обласного управління ВАТ "Державний ощадний банк України" Любов ТАРАНЕНКО.

За її словами, таких заходів вжито з метою полегшення роботи з формування “Реєстру вкладників заощаджень громадян” та прискорення виплат громадянам компенсацій.

"Аби уникнути черг та метушні біля банківських кас, регіональне відділення “Ощадбанку” прийняло рішення ввести талонну систему. Люди отримуватимуть талони відвідування, за якими їх в той же день вноситимуть до "Реєстру вкладників заощаджень громадян". Ця система вже впроваджена у Сумах, Шостці, Конотопі, Глухові й поступово поширюється на усі 167 відділень “Ощадбанку” в Сумській області. Субота та неділя для нас будуть робочими днями, а роботу всіх відділень банку в регіоні подовжено», - сказала Л.ТАРАНЕНКО.

За її словами, за перші три дні на Сумщині до "Реєстру вкладників заощаджень громадян" вже занесено понад 14 тисяч вкладників, а в регіон вже надійшов перший транш компенсаційних коштів з державного бюджету. Тож свою частку з перших виділених державою 198 млн. доларів США відсьогодні вже отримують і мешканці Сумської області.

«Загалом на сьогодні на Сумщині налічується 1 млн. 440 тис. 096 рахунків вкладників Ощадбанку СРСР, по яких потрібно буде виплатити 3,5 млрд. грн. У місті Суми таких рахунків близько 350 тисяч. Але із складанням Реєстру ці цифри будуть змінюватися», - зазначила Л.ТАРАНЕНКО.

У свою чергу, заступник голови Сумської облдержадміністрації Олександр ЦУПРО повідомив, що всі райдержадміністрації отримали доручення голови ОДА Павла КАЧУРА «тримати під контролем процес виплати заощаджень вкладникам Ощадбанку СРСР». За його словами, обласна влада дбає також про охорону громадського порядку поблизу та безпосередньо у відділеннях “Ощадбанку”: для забезпечення правопорядку залучено підрозділи УМВС, патрульної служби, дільничні інспектори. Завдяки цьому у чергах не зафіксовано серйозних порушень громадського порядку.

Сумське облуправління “Ощадбанку” відкрило також “гарячу телефонну лінію” для отримання населенням інформації щодо компенсаційних виплат. За словами начальника відділу депозитів та компенсаційних виплат обласного управління "Ощадбанку” Наталії СТАРКОВОЇ, відтепер, зателефонувавши за спеціальним номером у Сумах, будь-який житель регіону отримає консультацію щодо умов та механізму внесення вкладників Ощадбанку СРСР до "Реєстру вкладників заощаджень громадян", повернення вкладів, облігацій державної позики 1982 року, сертифікатів Ощадбанку СРСР тощо.