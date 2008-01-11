Українсько-польську угоду про місцевий прикордонний рух можна підписувати

Українсько-польська угода про правила місцевого прикордонного руху, яка передбачає можливість спрощеного перетину кордону жителями прикордонних регіонів України, може бути підписана під час офіційного візиту до України прем’єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА у лютому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Польщі Олександра МОЦИКА із Держсекретарем МЗС Польщі Яном БОРКОВСЬКИМ, яка відбулася 10 січня.

За інформацією МЗС України, проект такої Угоди відомство розробило у березні 2007 року і передало на розгляд польської сторони.

Я. БОРКОВСЬКИЙ повідомив українському Послові, що станом на сьогодні Польща завершує внутрішньодержавне погодження проекту зазначеної Угоди і невдовзі надішле його на розгляд Україні.

Тим часом МЗС України продовжує тримати на контролі питання спрощення перетину українсько-польського кордону і робить все можливе для якнайшвидшого його врегулювання.