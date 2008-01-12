Ющенко: пріоритет - Чорнобиль, потім - боєприпаси

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему головними пріоритетами у роботі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав сьогодні на зустрічі з міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимиром ШАНДРОЮ, присвячену основним акцентам роботи МНС у 2008 році.

«Нам треба чітко змінити основу, на якій працює сьогодні міністерство», – поставив завдання Президент. Він висловив своє бачення пріоритетів роботи МНС. Це, зокрема, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об`єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему. Окремим завданням глава держави визначив утилізацію боєприпасів.

У зустрічі також взяли участь генеральний директор ЧАЕС Ігор ГРАМОТКІН та заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій ПАРАШИН.