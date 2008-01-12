Уряд хоче відновити стару програму Тимошенко щодо старого житла

Уряд має намір відновити програму «Територія якісного житла», розроблену урядом Юлії ТИМОШЕНКО в 2005 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр із питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО на брифінгу після селекторної наради, присвяченої проходженню опалювального сезону.

За його словами, сьогодні в Кабміні відбулася нарада про можливість відновлення програми «Територія якісного житла», яка передбачає реконструкцію аварійного й застарілого житлового фонду.

«Уряд вирішив цій програмі дати додатковий поштовх. Вона не просто має право на існування, її актуальність із кожним роком зростає, тому що інфраструктура як житлово-комунального господарства так і житлового фонду стає все гіршою», - сказав він.

Міністр зазначив, що кожна четверта сім`я, яка проживає в Україні, так чи інакше потребує зміни житлових умов. За його даними, в Україні 75 млн. кв. м застарілого житла.

За словами О.КУЧЕРЕНКА, міністерство ставить перед собою завдання від галузевого перейти до функціонального. Зокрема, в його функції ввійде регулювання житлової політики.

Він зазначив, що зараз міністерство готує законопроект «Про основні принципи житлової політики».