Ющенко наказав зібрати на форум кращих інтелігентів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про підготовку та проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції.

Як повідомляє прес-служба Президента, згідно з указом, підписаним 11 січня, глава держави підтримав ініціативу Національної ради з питань культури і духовності, Конгресу української інтелігенції, провідних учених, діячів культури щодо проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції у березні 2008 року в Києві.

Для підготовки і проведення форуму створюється Організаційний комітет. Його співголовами призначено заступника глави Секретаріату Президента України Юрія БОГУЦЬКОГО та віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.

Співголовам Оргкомітету надано право вносити зміни до його персонального складу.

Організаційному комітету належить розробити і затвердити в двотижневий строк план заходів з підготовки та проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції, визначити його учасників та програму; утворити робочу групу з підготовки для розгляду на Всеукраїнському форумі інтелігенції проекту Концепції гуманітарного розвитку України.

Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування заходів із підготовки та проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України має забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів із підготовки та проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції.