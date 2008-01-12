Конституційний Суд ухвалив рішення щодо засад третейського самоврядування

У понеділок, 14 січня Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 10 грудня рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності закону стосовно засад третейського самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, у поданні йдеться про положення абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII «Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року № 1701-IV (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412) зі змінами та доповненнями.

Посилаючись на статті 124, 125 Конституції України, народні депутати стверджують, що закон фактично наділяє третейські суди статусом органів правосуддя і водночас складової судової гілки влади.

Крім того, суб‘єкт права на конституційне подання вважає вищеназвані положення закону щодо засад третейського самоврядування такими, що не відповідають Конституції України.

Початок - о 15-й годині. Після оприлюднення суддя-доповідач у справі Володимир КАМПО дасть прес-конференцію.

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