Єхануров: третина нашої армії - зовсім не армія

Третина минулорічного бюджету була витрачена на утримання надлишкових військових організаційних структур і тільки дві третини – на Збройні Сили України, заявляє міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, виступаючи в Національній академії оборони України, він наголосив: “Сьогодні 18,5 тисяч штатних посад зайняті тим, що працюють в надлишкових військових організаційних структурах і охороняють військове майно”.

У своєму виступі Ю.ЄХАНУРОВ назвав одним з п’яти пріоритетних напрямків діяльності Міністерства оборони на 2008 рік вивільнення з’єднань і військових частин Збройних Сил України від виконання невластивих функцій.

“Третина минулорічного бюджету витрачена саме туди, і тільки дві третини витрачено на Збройні Сили України. Мова йде про те, що сьогодні у Збройних Силах 22 бази, 5 арсеналів і 27 складів, які нам не потрібні”, – зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр наголосив, що в подальшому відкрито говоритиметься про те, чи буде армія позбавлятися цих об’єктів.

“Чому ми повинні все це утримувати? Врешті-решт, суспільство дасть оцінку, чим мають займатися Збройні Сили – ми будемо охороняти склади чи ми будемо займатися підвищенням боєготовності”, – підкреслив міністр.

*** Сьогодні у Національній академії оборони України завершується оперативний збір керівного складу та науково-педагогічних працівників академії із залученням органів управління Воєнної організації держави, який проходить у формі методичної воєнно-стратегічної гри.

До методичної воєнно-стратегічної гри залучено командування, науково-педагогічні працівники та слухачі факультету підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони України, представники структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ, командувань видів ЗСУ, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Державної прикордонної служби України, МВС України та МНС України.

Головна мета проведення методичної воєнно-стратегічної гри полягає у поглибленні знань слухачів і науково-педагогічних працівників академії в питаннях планування та розгортання Збройних Сил України, організації операцій оперативно-стратегічним угрупованням військ, опануванні ними перспективними штабними процедурами.

Також за мету ставляться питання оцінки інфраструктури держави та ЗСУ до забезпечення стратегічного розгортання, аналізу структур управління Генштабу ЗСУ і розробка рекомендацій щодо її удосконалення.

За підсумками методичної воєнно-стратегічної гри будуть розроблені пропозиції щодо удосконалення можливостей держави і Збройних Сил з найбільш ефективного застосування оперативно-стратегічного угруповання військ.