У Запоріжжі будують спеціальну тепломережу

У Запоріжжі будують тепломережу, яка дозволить забезпечити два райони міста теплом і гарячою водою за рахунок надлишків тепла місцевих промпідприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, за допомогою нової теплотраси передбачається впродовж всього року за рахунок надлишків тепла ВАТ "Запоріжсталь", ВАТ "Запоріжкокс" і ВАТ "Запорізький завод феросплавів" забезпечувати гарячою водою і зимою й теплом Жовтневий район і Південний мікрорайон Запоріжжя.

"Перший етап великої реконструкції фахівці завершили минулого року. Сьогодні Дніпропетровський завод ім. Бабушкіна поставив 100% металоконструкцій для нової естакади і, за прогнозами начальника УКС Запорізького міськвиконкому Івана СУХОМЛИНА, до кінця січня фахівці зберуть і встановлять нову 55-метрову ферму, а навесні здадуть в експлуатацію всю систему", - повідомили в мерії.

За інформацією прес-служби, на реалізацію початої цього року другої частини будівництва з бюджету Запоріжжя буде виділено 3 млн. грн.

"За словами мера Запоріжжя Євгена КАРТАШОВА, 3 млн. грн., необхідні для завершення робіт, передбачені в проекті бюджету міста на 2008 рік", - повідомили в прес-службі.