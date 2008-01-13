Черновецький отримав прочухана від Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує київську владу за відсутність роботи по підготовці до прийому фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року Про це він сказав на брифінгу для преси в Мукачевому.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО наголосив, що прийшов час на серйозному рівні переглянути підготовку до Євро-2012”. Він розкритикував всі органи місцевої влади, і особливо київську, за те, що досі не почали реконструкцію стадіону та будівництво 60 готелів.

Водночас Президент висловив впевненість, що Україна підготується на найвищому рівні. Але сьогодні, за його словами, він хотів би послати “сигнал занепокоєння”.