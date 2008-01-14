Єхануров додав свято українським військовим

Міністр підписав указ

Щороку 1 жовтня відзначатиметься День військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України. Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, відповідний наказ підписав міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ. “Війська протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України призначені для виконання завдань надійного прикриття угруповань Сухопутних військ Збройних Сил України від ударів з повітря під час ведення всіх видів високоманеврених бойових дій”, зазначається в повідомленні прес-служби.

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