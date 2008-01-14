Меджліс готується до Світового конгресу кримських татар

Меджліс кримсько-татарського народу розпочав підготовку до Світового конгресу кримських татар.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Меджлісу, створено робочу групу «з підготовки пропозицій по формуванню організаційного комітету і проведенню Світового конгресу кримських татар». Очолив робочу групу перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ.

Робочій групі доручено в двотижневий термін розробити і представити для затвердження Меджлісом порядок формування організаційного комітету і проект звернення Меджлісу до всіх організацій і об`єднань кримсько-татарської діаспори.

Президії Меджлісу кримсько-татарського народу доручено підготувати і провести установчу нараду з участю представників організацій і об`єднань кримсько-татарської діаспори, кримсько-татарських громадських організацій і творчих колективів для обговорення порядку формування організаційного комітету, порядку денного роботи Світового конгресу кримських татар і процедури ухвалення рішень (термін виконання - березень 2008 року).

Персональний склад організаційного комітету буде затверджено на засіданні Меджлісу з урахуванням пропозицій, вироблених учасниками установчої наради.