НП в київському метро: дві станції були закриті через аварію

Сьогодні з 5.40 до 6.51 станції столичного метро „Лісова” і „Чернігівська” Святошино-Броварської лінії були зачинені на вхід у зв’язку із відсутністю напруги на контактній рейці, спричиненою виходом з ладу кабельної перемички на станції „Чернігівська”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського метрополітену, рух потягів метро було організовано від станції „Дарниця”.

З метою перевезення пасажирів від станцій „Лісова” та „Чернігівська” було організовано рух наземного транспорту.

Причину виходу з ладу кабельної перемички на зазначеній станції буде встановлено після розслідування комісією.