«Гаряча» лінія Ощадбанку б`є рекорди

«Укртелеком» фіксує рекорди при зверненнях громадян на "гарячу" телефонну лінію в Ощадбанку, яка була відкрита у рамках процесу повернення вкладів Ощадбанку колишнього СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління ВАТ «Ощадбанк» Анатолій ГУЛЄЙ сьогодні на прес-конференції.

За його словами, найбільша кількість громадян, яка звернулась на "гарячу" лінію протягом години, - 20 тисяч осіб, а найбільша кількість дзвінків, яка була зафіксована за одну секунду, - 300 дзвінків.

При цьому А.ГУЛЄЙ зауважив, що гаряча телефонна лінія Ощадбанку розширена до 90 каналів.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку із процесом повернення вкладів в Ощадбанку була відкрита "гаряча" телефонна лінія: 8-800-501-34-10.