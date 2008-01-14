Генпрокуратура нарила в ”Нафтогазі” на 9 кримінальних справ

За результатами перевірок органами прокуратури наприкінці 2007 року НАК "Нафтогаз України" дотримання законодавства з безпечної експлуатації магістральних трубопроводів порушено 9 кримінальних справ, винесено 22 протести, внесено 73 розпорядження і подання, 51 посадовця притягнуто до адміністративної і дисциплінарної відповідальності, заявлено 15 позовів на суму понад 1,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

У повідомленні наголошується, що на більшості підприємств компанії встановлено порушення техногенної безпеки і охорони праці, вимог природоохоронного законодавства тощо.

У багатьох виробничих управліннях магістральних газопроводів газорозподільчі станції не обладнані системами автоматичного захисту від перевищення і зниження тиску на виході, виявлено інші недоліки, які можуть призвести до виникнення аварійних ситуацій.

Так, в Кегичівському управлінні підземного зберігання газу і на заводі "Електродвигун" (УМГ "Харківтрансгаз") встановлено факти витоку газу на засувках газопроводу.

На усунення вказаних порушень закону прокурорами внесено більш як 20 розпоряджень і подань, порушено десятки адміністративних і дисциплінарних проваджень щодо посадовців цієї галузі.

Крім того, мають місце факти порушень закону при використанні земель у межах зон, що охороняються, здійсненні тендерних закупівель, проведенні ремонтних робіт.

Так, прокуратурою Закарпатської області порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем керівниками комунального підприємства Хустської міськради, які впродовж декількох років незаконно використовували землі зони газопроводу, що охороняються, площею 1,16 га, під звалище.

Керівництвом УМГ "Донбастрансгаз" без проведення відповідного тендеру, за цінами, які значно перевищують діючі, придбано у луганського підприємства зелених насаджень на суму 5 млн. грн. Прокуратурою Донецької області за фактом завдання шкоди державі у розмірі 3,9 млн. грн. порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Цією ж прокуратурою завершено розслідування справи щодо заступника директора УМГ "Донбастрансгаз" за фактом отримання хабара у великому розмірі. За результатами судового розгляду винного засуджено до позбавлення волі.