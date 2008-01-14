Тимошенко роздає гроші Януковича?

Для виплат компенсацій вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР, швидше за все, використовуються кошти, залучені на зовнішніх ринках урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив економіст Борис КУШНІРУК.

Нагадаємо, в інтерв`ю одному з телеканалів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО з приводу джерела коштів для компенсації вкладів сказала: «Буквально за десять днів роботи нового уряду нам вдалося закрити істотну частину тіньових фінансових оборотів, і нам вдалося істотно збільшити надходження до бюджету за рахунок практичної боротьби з корупцією, ухиленнями від сплати податків".

«За такий короткий термін можна допустити ліквідацію певних тіньових схем, але, неможливим є реальне надходження коштів від таких дій, - вважає Б.КУШНІРУК. - Втім, навіть якщо повірити прем`єру, то виникає питання - чому перший транш перераховано в доларах, а не в національній валюті».

Як повідомлялося, “Ощадбанк” 10 січня ц.р. одержав перший цього року транш бюджетних коштів у розмірі 198,2 млн. дол. для проведення компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку СРСР.