Тимошенко роздає гроші Януковича?
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Для виплат компенсацій вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР, швидше за все, використовуються кошти, залучені на зовнішніх ринках урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.
Таку думку кореспонденту УНІАН висловив економіст Борис КУШНІРУК.
Нагадаємо, в інтерв`ю одному з телеканалів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО з приводу джерела коштів для компенсації вкладів сказала: «Буквально за десять днів роботи нового уряду нам вдалося закрити істотну частину тіньових фінансових оборотів, і нам вдалося істотно збільшити надходження до бюджету за рахунок практичної боротьби з корупцією, ухиленнями від сплати податків".
«За такий короткий термін можна допустити ліквідацію певних тіньових схем, але, неможливим є реальне надходження коштів від таких дій, - вважає Б.КУШНІРУК. - Втім, навіть якщо повірити прем`єру, то виникає питання - чому перший транш перераховано в доларах, а не в національній валюті».
Як повідомлялося, “Ощадбанк” 10 січня ц.р. одержав перший цього року транш бюджетних коштів у розмірі 198,2 млн. дол. для проведення компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку СРСР.