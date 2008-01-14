Кількість туристів у Тібеті перевищила місцеве населення

2007 року кількість туристів, що відвідали Тібет, зросла на 60 відсотків проти попереднього року, пише The Guardian. Як повідомило 13 січня Сіньхуа, Гімалайський район відвідали 4 мільйони туристів, а населення цього регіону лише 2,8 мільйона.

"Це перший випадок, коли кількість туристів перевищила населення району. З одного боку, туристична сфера входить до стратегії китайського розвитку на Захід, з іншого боку, такий наплив туристів може становити загрозу для природи Тибету", - заявив журналістам представник організації Free Tibet Campaign Метт Віттікейс (Matt Whitticase).

У Тибеті торік збудований уже третій пасажирський аеропорт, в туристичному секторі задіяно майже 800 автобусів, в регіоні є залізниця.

За підсумками 2007 року туризм приніс близько 5 мільярдів юанів (700 мільйонів доларів), що на 73 відсотки більше, ніж в 2006-му, але, на думку місцевої влади, туристичний потенціал регіону значно більший, адже провінцію Юньнань на південному кордоні Тібету відвідали вдесятеро більше туристів. Дохід від туризму склав дев`ять відсотків валового внутрішнього продукту Тібету.

Лента.ру