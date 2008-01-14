Кількість туристів у Тібеті перевищила місцеве населення
Збудовано третій пасажирській аеропорт
2007 року кількість туристів, що відвідали Тібет, зросла на 60 відсотків проти попереднього року, пише The Guardian. Як повідомило 13 січня Сіньхуа, Гімалайський район відвідали 4 мільйони туристів, а населення цього регіону лише 2,8 мільйона.
"Це перший випадок, коли кількість туристів перевищила населення району. З одного боку, туристична сфера входить до стратегії китайського розвитку на Захід, з іншого боку, такий наплив туристів може становити загрозу для природи Тибету", - заявив журналістам представник організації Free Tibet Campaign Метт Віттікейс (Matt Whitticase).
У Тибеті торік збудований уже третій пасажирський аеропорт, в туристичному секторі задіяно майже 800 автобусів, в регіоні є залізниця.
За підсумками 2007 року туризм приніс близько 5 мільярдів юанів (700 мільйонів доларів), що на 73 відсотки більше, ніж в 2006-му, але, на думку місцевої влади, туристичний потенціал регіону значно більший, адже провінцію Юньнань на південному кордоні Тібету відвідали вдесятеро більше туристів. Дохід від туризму склав дев`ять відсотків валового внутрішнього продукту Тібету.