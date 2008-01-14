Івано-Франківська міська рада ухвалила бездефіцитний бюджет

Івано-Франківська міська рада прийняла бюджет міста на 2008 рік.

Як повідомив на прес-конференції міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС, загальний обсяг доходів міського бюджету депутатський корпус встановив на рівні 528246 млн.грн, видатків – у сумі 527477 млн.грн. В.АНУШКЕВИЧУС вважає, що прийнятий бюджет «є збалансованим документом і таким, де враховані максимальні потреби кожної галузі».

Однак, в нього виникають перестороги, щодо статей «власні надходження», де заплановано надходження від продажу землі. «Плата за землю буде здійснюватися за новою нормативно-грошовою оцінкою, - зауважив він. – Якщо побачимо що щось не складається з цими платежами, на сесії будуть зроблені корективи у бюджет міста».

В.АНУШКЕВИЧУС також повідомив, що бюджет розвитку міста сесія затвердила в сумі 100 млн. гривень, а у фонд соціального розвитку міста передбачено 7 млн. гривень.

Так, для освітян у бюджеті передбачена не лише 100-відсоткова заробітна плата та визначені законом доплати. Окрім бюджету розвитку на рівні 16,3 млн. грн., вперше за роки незалежності, у бюджеті передбачені кошти на харчування дітей 3 і 4 класів. До цього часу, у закладах освіти за бюджетні кошти харчувалися лише діти 1 і 2 класів. Загалом, освітня галузь отримала бюджет у сумі більше 140 млн. грн.

Більше 92 млн. грн. передбачено у бюджеті міста на охорону здоров’я. Майже 11,5 млн. грн. становитиме бюджет розвитку для медичної галузі міста. Суттєво збільшено фінансування медикаментів і харчування хворих у медичних закладах міста. Так, на медикаменти закладено 7 грн. на одного хворого проти 3, 9 грн. в минулому році. Відповідно на харчування – 5.34грн проти 2,3 грн., в минулому році.

Єдину проблему, яку бачить міський голова у головному документі міста, є фінансування закладів культури Івано-Франківська. Незважаючи на бюджет цієї галузі на рівні 14751 млн. грн., В.АНУШКЕВИЧУС вважає цю суму недостатньою. Хоча вдалося закласти 200 тис. грн. на фінансування народних колективів. Бюджет розвитку культури становитиме 9,1 млн. грн.

Правки і корективи до Бюджету міста на 2008 рік будуть внесені вже у березні, після того, як буде простежена динаміка виконання дохідної і видаткової частини головного документа Івано-Франківська.