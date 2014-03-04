У Чернігові до військкомату звернулися понад 350 добровольців

У Чернігові упродовж двох днів до міського військового комісаріату звернулися понад 350 добровольців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора після засідання оперативного штабу з координації дій із забезпечення стабільної ситуації у місті повідомив заступник начальника штабу Станіслав Віхров.

За його словами, у Чернігові до військкомату щоденно звертаються 100-250 добровольців.

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Віхров наголосив, що в цій ситуації військовозобов'язаним потрібно зберігати спокій і залишатися за місцем свого проживання, а тим, хто не зареєстрований у Чернігові, бажано стати на тимчасовий облік у військкоматі. Подальші дії, у разі потреби, координуватиме комісаріат, який зараз працює у посиленому режимі.

За словами Віхрова, на засіданні штабу було обговорено необхідність посилення охорони важливих для Чернігова об'єктів, від яких значною мірою залежить життєдіяльність міста. Він закликав членів оперативного штабу серйозно ставитися до ситуації, що склалася, і бути готовими до виконання поставлених завдань.

Крім того, в Чернігові обласна організація Товариства Червоного Хреста оголосила про підготовку волонтерів для навчання населення навичкам надання першої допомоги. Після проходження 12-годинного курсу буде видано сертифікат європейського зразка.