Звернення Ющенка, Тимошенко і Яценюка до генсека НАТО

Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна– НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року.

Про це йдеться у спільному зверненні Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА до Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА. Текст звернення розміщено на офіційному сайті Президента України.

У зверненні зазначається, що з часу відновлення незалежності у 1991 році Україна пройшла тривалий шлях зближення з НАТО: від плідного співробітництва в рамках Програми «Партнерство заради миру» та спеціальних стосунків у форматі Хартії про особливе партнерство до ефективної взаємодії в рамках Плану дій Україна–НАТО та Інтенсифікованого діалогу з питань членства та відповідних реформ.

Політика євроатлантичної інтеграції визначена національним законодавством, не спрямована проти третіх держав і має на меті майбутнє членство України в Організації Північноатлантичного договору, про що порадимося з українським народом.

Повністю поділяючи європейські демократичні цінності, держава усвідомлює себе частиною євроатлантичного безпекового простору і готова разом з НАТО та партнерами Альянсу за рівних умов протидіяти спільним загрозам безпеці. Саме тому Україна поглиблюватиме і розширюватиме цей напрям співпраці з Альянсом, забезпечуючи подальшу участь у миротворчих та антитерористичних операціях, що здійснюються під егідою НАТО, зазначається в документі.

Як наголошують керівники держави, Україна є надійним партнером Альянсу і у своїй зовнішній політиці, підтримуючи в тих чи інших форматах, зокрема в рамках ООН та ОБСЄ, або шляхом приєднання до позиції ЄС, сучасні підходи щодо вирішення нагальних проблем європейської і світової безпеки.

Україна активно взаємодіє з державами-членами НАТО в рамках нових механізмів співпраці з дотримання і виконання базових договорів з проблематики міжнародної безпеки. Наша держава, зокрема, приєдналася до «Ініціативи з безпеки у галузі нерозповсюдження», «Глобальної ініціативи боротьби з ядерним тероризмом», Групи восьми «Глобальне партнерство проти нерозповсюдження зброї масового знищення та відповідних матеріалів».

У зверненні зазначається, що Україна є визнаним регіональним лідером і виступає за зміцнення регіональної безпеки, зокрема в рамках ОЧЕС, ГУАМ, Центральноєвропейської ініціативи – за тісної співпраці з НАТО та Європейським Союзом.

На переконання авторів звернення, глибинні й незворотні демократичні перетворення стали сьогодні об`єктивними передумовами вирішення принципово важливих питань для повного досягнення всіх критеріїв, необхідних для членства в Організації Північноатлантичного договору.

Поглиблення широкомасштабних реформ у політичній, економічній, оборонній, безпековій, правовій та інших сферах, що має на меті зміцнення демократичних інституцій, добробуту та безпеки українського народу, є нашим головним пріоритетом, наголошують керівники України.

За їх словами, важливим напрямом діяльності залишається планомірна та цілеспрямована інформаційно-роз`яснювальна робота з широкого кола питань співробітництва України з НАТО. Програма уряду передбачає на це суттєве збільшення бюджетних асигнувань.

Президент, спікер та голова парламенту України сподіваються, що “досягнутий Україною прогрес у рамках Інтенсифікованого діалогу з питань членства та відповідних реформ найближчим часом буде визнаний Альянсом. Нині Україна зацікавлена у приєднанні до Плану дій щодо членства в НАТО”.

“Розраховуємо на те, що рівень готовності нашої держави до нових зобов`язань стане основою для позитивної відповіді під час наступного саміту Україна – НАТО у Бухаресті у квітні 2008 року”, - зазначається в зверненні за підписами В.ЮЩЕНКА, А.ЯЦЕНЮКА та Ю.ТИМОШЕНКО.