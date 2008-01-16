Сенатор Лугар шукає шляхи послабити контроль Росії в енергетиці

Альтернативні транскаспійські маршрути постачання нафти і газу з Казахстану й Туркменії до Європи, оминувши Росію, дадуть змогу послабити російський контроль над енергоресурсами і зміцнити незалежність країн регіону, заявив заступник голови сенатського комітету у закордонних справах США, сенатор-республіканець Річард Лугар.

У поширеній у Вашингтоні заяві за підсумками візиту до Астани й Ашгабата 13-14 січня Лугар повідомив, що "Казахстан і Туркменія щодо транспортування своїх нафти і газу на світові ринки практично повністю залежать від Росії, а Росія раз-у-раз демонструє готовність використовувати свій контроль над цими постачаннями в політичним цілях за рахунок наших європейських союзників".

"Відкриття транскаспійських експортних маршрутів послабить контроль Росії над енергопостачаннями, а багатоваріантність експортних можливостей зміцнить політичну незалежність Казахстану й Туркменії", - зазначив сенатор, додавши, що під час його переговорів "казахські й туркменські офіційні особи висловили готовність працювати з цих питань із США і своїми сусідами".

Лугар особливо наголосив на підсумках свого візиту до Ашгабата.

"З моменту вступу на посаду президента Бердимухаммедова в Туркменії відбулися величезні зміни. У мене була відверта розмова з президентом, який висловив рішуче бажання розвивати конструктивні відносини з США", - цитує сенатора РІА "Новости".

Зазначивши, що "стратегічні й економічні інтереси США перетинаються в Центральній Азії", заступник голови сенатського комітету заявив, що "цей регіон повинен стати пріоритетнішим у зовнішньополітичних планах США".

Лугар повідомив також, що частиною його переговорів з представниками уряду Казахстану було питання про Кашаганське нафтогазове родовище в Каспійському морі, навколо якого між зарубіжними інвесторами і казахською владою виникли розбіжності.

Повідомивши, що для врегулювання цього питання керівники найбільших нафтових компаній перебували 13 і 14 січня в Астані, Лугар зустрівся з усіма сторонами і висловив задоволення тим, що впродовж переговорів "було швидко знайдено конструктивне рішення".

З 15 січня Річард Лугар перебуває в Києві, сьогодні він зустрівся з Президентом Віктором Ющенком і членами опозиційного уряду Партії регіонів.