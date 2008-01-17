ДАІ хоче знову штрафувати водіїв на дорогах

Це допоможе знизити корупцію серед працівників ДАІ, переконує керівник відомства Сергій Коломієць.

Система перевірки дуже проста: порівняти кількість постанов про порушення, які склав інспектор за один день, з реальною ситуацією. Якщо офіційно оштрафував одного чи двох водіїв, а на перехресті постійно їдуть на червоний, то значить штрафи поклав собі в кишеню, каже Коломієць. Таких даішників будуть звільняти.

Нагадаємо, Президент Віктор Ющенко пропонує парламенту збільшити штраф за керування машиною в нетверезому стані до 2,5 тисяч гривень. Президент також пропонує обрахування штрафних балів доручити спеціальній автоматизованій системі.

ICTV